Vini Jr tem vitória sobre racistas de embate com o Valencia

Apesar da falta de apoio do governo espanhol em casos de racismo, Vini Jr teve uma vitória contra o preconceito racial, nesta segunda-feira (10/6). Isso porque, o Tribunal de Justiça da Espanha condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão. Exatamente porque proferiram insultos racistas ao atacante brasileiro no ano passado.

Os ataques racistas a Vini Jr são recorrentes desde a chegada de Vini Jr na Espanha. Tal situações passaram a ter maior frequência quando o atacante brasileiro começou a ser destaque no Real Madrid. Torcedores de Atlético de Madrid, Barcelona e até jornalistas locais são alguns exemplos de episódios que houve comentários preconceituosos.

Além disso, os três infratores não poderão frequentar estádios de futebol no país por dois anos. A liga local, a La Liga, se manifestou sobre o resultado e comemorou a decisão judicial. Em comunicado, destacou que é a “a primeira condenação por insultos racistas em um estádio de futebol na Espanha”.

Vale relembrar que nesta ocasião, houve denúncia em conjunto de La Liga, Real Madrid. Assim como a Real Federação Espanhola de Futebol e o atleta. Algo inédito neste sentido. Na audiência, os acusados leram uma carta em que pediram desculpas ao atacante, os Merengues e a liga.

Aliás, o presidente de La Liga, Javier Tebas, também comemorou a definição.

“Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinicius Jr. e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar que a LALIGA irá detectá-los, denunciá-los e lá haverá consequências criminais para eles”, detalhou o dirigente.

Episódio de racismo de torcedores do Valencia com Vini Jr

Os insultos racistas dos torcedores do Valencia contra Vini Jr ocorreram em 21 de maio do ano passado. Na oportunidade, o Real Madrid foi ao Mestalla para enfrentar o adversário. Houve interrupção do jogo por alguns minutos e o brasileiro identificou pelo menos um infrator. Os outros dois foram identificados por câmeras internas do estádio.

Antes dos atos de preconceito racial, o atacante dos Merengues tentava invadir a área do adversário. No entanto, Comert deu um carrinho e cometeu falta no camisa 7 dos Galácticos. Posteriormente, instaurou-se uma confusão no gramado e os insultos começaram a vir da arquibancada.

Assim, Vini Jr demonstrou irritação com o episódio e pediu ajuda do árbitro. Junto de Rudiger, Lucas Vázquez e Militão, ele foi em direção aos torcedores do Valencia. Em contrapartida, os atletas do time da casa tentavam contê-lo.

