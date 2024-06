Após a apresentação no Maracanã, Thiago Silva convive com a expectativa da reestreia pelo Fluminense. No entanto, ela só irá acontecer depois do dia 10 de julho em virtude da abertura da janela de transferências internacionais. Mesmo assim, o zagueiro pretende se apresentar logo, provavelmente nesta segunda-feira (10), no CT Carlos Castilho para iniciar uma “mini pré-temporada” antes da estreia. A informação é do portal “ge”.

“Agora é o período de programar minha mini pré-temporada. Acho que nunca tive tanto tempo para fazer uma pré-temporada assim bem feita. Claro que o grupo está na frente, eu estou vindo de um período inativo. Fiz agora na última semana uns treinos bem adaptados em Londres”, disse Thiago Silva, que, em seguida, acrescentou:

“Vou seguir nesses treinos para que, na próxima semana, eu possa estar junto com o grupo, me entrosar e pegar condicionamento com o pessoal. Porque sozinho é muito difícil. Mas eu preciso desse momento sozinho na pré-temporada para render o que esperam de mim”, acrescentou.

A tendência é que o camisa 3 tenha condições de jogo a partir da 17ª rodada do Brasileirão e também poderá disputar as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Porém, o jogo contra o Athletico, na 17ª rodada, no Maracanã, deve ser adiado devido aos playoffs da Sul-Americana. Na sequência do calendário tricolor, a equipe enfrenta Cuiabá, na Arena Pantanal, e Palmeiras, no Maracanã, e caberá ao técnico Fernando Diniz definir a data.

O post Thiago Silva fará ‘mini pré-temporada’ antes da estreia pelo Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.