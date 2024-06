Ancelotti se retrata, e Real diz que vai disputar o Mundial de Clubes de 2025

Após o técnico Carlo Ancelotti afirmar que o Real Madrid não disputará o Mundial de Clubes de 2025, o Real Madrid desmentiu o profissional por meio de nota oficial. Sendo assim, nesta segunda-feira (10), o clube espanhol reiterou que pretende, sim, participar da nova competição da Fifa, que terá 32 clubes.

“O Real Madrid C.F. comunica que em nenhum momento foi questionada sua participação no novo Mundial de Clubes que a Fifa organizará na próxima temporada 2024/2025. Portanto, nosso clube disputará, tal como está previsto, essa competição oficial. Encaramos com orgulho e com a máxima vontade para voltar a fazer sonhar nossos milhões de torcedores por todo o mundo com um novo título”, diz o clube em nota oficial.

Em entrevista ao jornal italiano “Il Giornale”, Ancelotti declarou que “o Real Madrid não vai para o Mundial de Clubes”. Além disso, disse que o valor oferecido pela Fifa ao clube merengue é insuficiente. E que o clube vai recusar o ”convite” assim como outras equipes.

“O Real Madrid não vai para o Mundial de Clubes, rejeitaremos o convite, assim como outros clubes. Só um jogo do Real Madrid vale 20 milhões de euros (R$ 115 milhões) e eles querem nos dar esse dinheiro para toda a competição… de jeito nenhum. Negativo”, disse Ancelotti. Logo depois do Real desmenti-lo, o comandante voltou arás.

“Na minha entrevista ao Il Giornale, as minhas palavras sobre o Mundial de Clubes da Fifa não foram interpretadas da forma que pretendia. Nada poderia estar mais longe do meu interesse do que rejeitar a possibilidade de disputar um torneio que considero uma grande oportunidade para continuar a lutar por grandes títulos com o Real Madrid”, postou Ancelotti nas redes sociais.

En mi entrevista con Il Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para… — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 10, 2024

Entenda o novo formato

Organizado pela Fifa, o Mundial de Clubes de 2025 será o primeiro com 32 times. O Real Madrid garantiu a vaga após vencer a Champions League em 2021/22 e 2023/24. Na América do Sul, já estão garantidos Palmeiras, Flamengo e Fluminense como campeões da Conmebol Libertadores, além do River Plate por ranking. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

