Panathinaikos, gigante grego, anuncia técnico ex-seleção do Uruguai

O treinador Diego Alonso, ex-seleção do Uruguai, é o novo comandante do Panathinaikos, um dos dos três grandes do futebol grego. A divulgação ocorreu nesta segunda-feira (10/6) e o uruguaio assinará por dois anos. Alonso assume a vaga que era do interino Christos Kontis (assumiu após a saída do treinador Fatih Terim).

Raio X de Diego Alonso

Ex-atacante com sucesso no início do século, Diego Alonso defendeu Peñarol, Valencia, Atlético de Madrid e Uruguai, entre outros. Como treinador, trabalhou no Peñarol e Olimpia e com passagem pela seleção do Uruguai entre 2021/22, dirigindo a Celeste na campanha da Copa do Qatar (terminou em 20º lugar). Seu último trabalho foi no Sevilla, em 2023, mas sem sucesso algum, saindo ainda no meio da temporada.

Raio X do Panathinaikos

O Panathinaikos é um dos três grandes gregos (ao lado de Olimpiacos e PAOK. Tem 20 títulos gregos (mas o último em 2009/10), sendo o segundo maior vencedor (o Olympiacos, tem 47 conquistas) e 20 Copas da Grécia, incluindo a da temporada que acabou de se encerrar, 2023/24. Atualmente conta com um brasileiro no elenco: o volante ex-Flamengo Willian Arão.

