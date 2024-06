Logo após marcar o gol da vitória do Botafogo sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, Júnior Santos mandou um recado para John Textor, dono da SAF do clube carioca. Assim, o atacante falou sobre a possível renovação de seu contrato, e a mensagem surtiu efeito. Isso porque o Glorioso iniciou as conversas para a renovação do contrato do atleta, que vai até dezembro de 2025. A informação é do portal “ge”.





“Normal a procura de outros clubes pela temporada que estou fazendo. Mas tenho contrato com o Botafogo e estou feliz aqui. Prefiro focar no meu clube e nos meus objetivos para a temporada. Fico feliz do Cruzeiro ter me procurado, mas quero fazer o meu melhor aqui no Botafogo. Espero renovar meu contrato. Alô, John!”, disse.

Recentemente, o destaque da equipe carioca na temporada chamou a atenção do Cruzeiro, que teve interesse em seu futebol. No entanto, o Alvinegro recusou uma proposta de mais de R$ 20 milhões e garantiu a permanência do atleta.

Negociação em curso

O empresário de Júnior Santos, Edivaldo Ferraz, quer que o Botafogo ofereça um salário semelhante ao que o Cruzeiro ofereceu, porém o clube carioca adota a questão com cautela.

“Deu, deu [certo, o recado para John Textor] (risos). Estamos conversando. Já tenho contrato com o Botafogo e uma coisa que vale ressaltar é que falaram muita coisa. Muitas pessoas não sabem o que acontecem. Vincularam meu nome e o nome do meu empresário, mas meu empresário sempre foi um incentivador de eu estar aqui no Botafogo. Eu sempre quis estar aqui, não é segredo para ninguém. Espero aumentar esse vínculo e conseguir as metas. Eu quero ser campeão com essa camisa”, disse o atleta ao portal “ge”.

Por fim, o atacante tem 17 gols marcados e cinco assistências em 31 jogos na temporada 2024. É o artilheiro do time na temporada, até o momento, e principal destaque.









O post Após recado, Botafogo negocia renovação do atacante Júnior Santos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.