Augusto Melo diz que não recebeu proposta por Carlos Miguel

Uma das grandes polêmicas que cercaram o Corinthians na última semana foi a possível saída do goleiro Carlos Miguel, para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O arqueiro teria um acordo com o clube inglês e pode deixar o clube a qualquer momento. Contudo, de acordo com o presidente do Timão, Augusto Melo, o jogador segue trabalhando normalmente e que não tem proposta.

“O Carlos Miguel está treinando, não tive nenhuma proposta. Até agora não chegou nada, o menino está aí trabalhando”, disse Augusto Melo, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (10).

Além disso, Augusto admitiu surpresa com a saída de Cássio, criticou o contrato do goleiro que foi feito pela antiga diretoria e diz que acredita na permanência do arqueiro no Parque São Jorge

“Quando o Cássio falou na saída foi uma surpresa, era um ídolo nosso e tentamos de tudo, foi uma saída tranquila e era o que ele desejava. Tivemos a informação do Carlos Miguel, já sabíamos e tivemos a tranquilidade que estaria tudo bem. O atleta quando você contrata não existe a multa cair de 50 milhões de euros para quatro milhões de euros. Aí ficamos reféns, se o atleta não quiser renovar. Não chegou nenhuma proposta, não pagaram a multa, mas até então é atleta do Corinthians, está treinando e estamos nessa incerteza. Fizemos uma nova proposta, o atleta nos interessa e não gostaríamos de perdê-lo. A forma como foi feita esse contrato, nos assusta, mas quando se for fazer isso é preciso pensar nessa situação”, falou o mandatário. Augusto Melo vai atrás de substituto Contudo, apesar de não confirmar a saída de Carlos Miguel, Augusto Melo admitiu que está no mercado atrás de novos goleiros. Além disso, pediu um voto de confiança com a reformulação que vem acontecendo na equipe. “Estamos conversando com outros goleiros, temos um scout sendo feito. Não estamos aqui brincando, não foi nós que liberamos o Cássio, ele quis sair. Não queremos pessoas que não queiram ficar, queremos quem queira ficar aqui. Por isso essa reformulação está sendo importante. Chega uma hora que se encerra, o Corinthians está passando por isso. São apenas cinco meses, peço um pouco de paciência e um voto de confiança. Peço que parem de fazer isso, assim como ajudei a gestão passada. Dois patrocinadores que iriam entrar na minha gestão e disse para conversarem com o clube. Essas pessoas que se dizem corintianos, como um conselheiro pode falar que uma empresa tem que sair do clube? Só queremos pessoas que queiram ficar aqui no clube, o Corinthians está voltando a ser o que é”, completou Augusto.

Carlos Miguel deve deixar o Corinthians em breve Carlos Miguel deve oficializar a saída do Corinthians. Com contrato válido até o fim de 2025, o goleiro de 25 anos vinha sendo observado no mercado europeu, principalmente por clubes emergentes da Inglaterra, como o Nottingham Forest. Equipes da Itália e Espanha também estudaram a possibilidade de investir no camisa 22 do Timão. nos próximos dias. Caso a negociação realmente aconteça, Carlos Miguel deixará o Corinthians imediatamente. Dessa maneira, ele teria alguns dias para organizar a mudança para a Inglaterra, onde se apresentaria ao novo clube no início de julho. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

