Fluminense tenta encerrar incômodo jejum no clássico contra o Botafogo

Depois de dez dias, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira (11), no Maracanã, para medir forças com o Botafogo, às 20h (de Brasília). Nos últimos duelos do Clássico Vovô, o Alvinegro tem levado a melhor, e o Tricolor tenta encerrar o incômodo jejum de não vencer o rival há quase dois anos.

Nesse sentido, o último triunfo foi no dia 26 de junho de 2022, em jogo disputado pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Na época, Manoel estufou a rede e garantiu a vitória por 1 a 0.

Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com um empate e quatro vitórias seguidas do Glorioso. Na era dos pontos corridos, os rivais mediram forças em 36 oportunidades, com 12 vitórias para cada lado e 12 empates.

Pelo Campeonato Brasileiro, os rivais se enfrentaram 14 vezes no Nilton Santos, com 4 vitórias para cada lado e mais 6 empates. Caso a equipe de General Severiano vença o clássico, pode igualar a marca estabelecida pelo time de Garrincha em 1962. Afinal, são quatro vitórias consecutivas do Alvinegro sobre o Tricolor, a segunda melhor sequência no clássico mais antigo do país, que começou em 1906.

De acordo com o pesquisador da história do Botafogo Rafael Casé, a maior sequência da história é de cinco, entre 14/12/1961 e 8/12/1962.

Últimos jogos entre Botafogo x Fluminense

1 – Fluminense 2 x 2 Botafogo – Maracanã – 23/10/2022 – Campeonato Brasileiro

2 – Fluminense 0 x 1 Botafogo – Maracanã – 29/01/2023 – Campeonato Carioca

3 – Botafogo 1 x 0 Fluminense – Nilton Santos – 20/05/2023 – Campeonato Brasileiro

4 – Fluminense 0 x 2 Botafogo – Maracanã – 08/10/2023 – Campeonato Brasileiro

5 – Fluminense 2 x 4 Botafogo – Maracanã – 03/03/2024 – Campeonato Carioca

