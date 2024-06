Santos passa pelo pior momento defensivo em toda a temporada

O Santos vive sua primeira grande turbulência após engatar três derrotas seguidas na Série B. O mal momento passa também pelo desempenho ruim do sistema defensivo nos últimos jogos, já que sofreu dez gols nas nove primeiras rodadas da competição. Sete só nesta sequência negativa.

Nos últimos três jogos, o Peixe sofreu dois gols do América-MG e do Botafogo-SP e três do Novorizontino. Neste mesmo período, balançou a rede apenas três vezes. Se comparar com o início da Série B, o Santos sofreu apenas três tentos nas primeiras seis partidas da competição.

“Foi um ponto forte, não só nosso como das equipes que chegaram na reta final do Paulista. Era uma consistência defensiva muito grande. É treinar mais, ter mais atenção maior dentro de campo. Não estamos tendo sabedoria para parar a jogada quando tem que parar. Não vejo outra maneira para que a gente volte a ter essa consistência defensiva a não ser treinando”, disse Carille, após a derrota para o Novorizontino.

O momento ruim da defesa fez com que o Santos perdesse a liderança e estacionou nos 15 pontos. A equipe perdeu o posto de líder para o Goías, que sofreu apenas quatro gols na Série B e tem, portanto, a melhor defesa. Além disso, uma vitória do Ceará nesta segunda-feira (10), contra o Vila Nova, tira o Peixe do G-4.

O Santos retorna aos gramados na próxima sexta-feira (14), para enfrentar o Operário-PR, às 19h, fora de casa pela décima rodada da Série B.

