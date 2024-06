Atlético defende tabu diante do Bragantino fora de casa

O Atlético entra em campo contra o Bragantino, na noite desta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e representa ao Galo a possibilidade de defender um importante tabu.

No histórico geral do confronto, Galo e Massa Bruta se enfrentaram 17 vezes. O Atlético venceu cinco partidas e perdeu apenas um duelo. Curiosamente, foram 11 empates, sendo que em oito vezes o resultado terminou 1 a 1.

A única vez que o Massa Bruta bateu o Galo foi no Brasileirão de 1998, quando o time de Bragança venceu por 2 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Aliás, a última vez que as equipes se encontraram foi na 29ª rodada do Brasileirão de 2023. Na ocasião, o Galo venceu por 2 a 1, fora de casa. Na oportunidade, Talisson marcou para o Bragantino. Já Hulk e Igor Gomes balançaram as redes pelo lado mineiro.

O Bragantino entra em campo, afinal, para vencer e, assim, conquistar a liderança da competição. Embora a parte superior da tabela esteja bastante movimentada e embolada, o Massa Bruta tem 12 pontos, na sexta colocação. Com a vitória, o time pode superar o Flamengo, que tem 14 somados.

O Galo, aliás, quer também melhorar sua situação na tabela. Afinal, são 10 pontos, na 10ª colocação. A vitória pode deixar o Atlético em boas condições para buscar o topo da classificação.

