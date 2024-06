Um suspenso e seis pendurados: o panorama dos cartões no Vasco

Além do meia Bruno Praxedes, machucado, o Vasco terá o desfalque de João Victor para o duelo contra o Palmeiras, na quinta-feira (13), pela oitava rodada do Brasileirão. O zagueiro, expulso contra o Flamengo, cumprirá suspensão automática de um jogo.

E, no duelo contra o time paulista, no Allianz Parque, o Cruz-Maltino terá seis jogadores pendurados. São eles: Lucas Piton, Mateus Carvalho, Zé Gabriel, Sforza, Galdames e Vegetti.

Dessa forma, caso levem o terceiro amarelo, ficariam fora do jogo seguinte do Vasco, contra o Cruzeiro, em São Januário, no domingo (16).

Após sete rodadas, o Cruz-Maltino ainda não teve suspensão por acúmulo de amarelos no Brasileirão. Mas, por outro lado, é, junto do Grêmio, um dos dois times que já tiveram dois suspensos por cartão vermelho.

O volante Hugo Moura fora expulso ainda no primeiro tempo do duelo contra o Athletico (quinta rodada), vencido pelos paranaenses por 1 a 0. O outro foi o zagueiro João Victor, no já citado jogo contra o Flamengo (sétima rodada). O defensor, tal qual Hugo Moura, também recebeu o vermelho antes do intervalo.

João Victor é um dos cinco jogadores que já foram expulsos na atual temporada pelo Vasco. Ele, porém, é o único a alcançar o feito duas vezes. Ele também recebeu vermelho em jogo contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Os outros expulsos foram: Medel, Jair, Mateus Carvalho (todos no Cariocão) e Hugo Moura (Brasileirão).

