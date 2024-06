O Corinthians vive uma crise em sua meta. Após liberar a saída de Cássio para o Cruzeiro, o Timão corre o risco de perder o seu titular, Carlos Miguel, para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Assim, a diretoria do clube já admitiu estar se movimentando no mercado atrás de uma nova peça e tem o goleiro Santos, do Fortaleza, como alvo.

No momento, o Corinthians conta com os jovens Matheus Donelli e Felipe Longo para o gol. Santos chegaria para ser um nome mais experiente no elenco e assumiria a titularidade na meta alvinegra. Apesar de não confirmar a saída de Carlos Miguel, o Timão vê o nome do goleiro do Fortaleza como positivo para o restante da temporada.

Formado no Athletico Paranaense e com passagem pelo Flamengo, Santos está atualmente no Fortaleza, mas como reserva. O Leão do Pici tem como titular neste momento João Ricardo. Aliás, ele foi titular na final da Copa do Nordeste, neste domingo (9), enquanto o alvo do Corinthians ficou no banco de reservas.

As negociações podem avançar pelo desejo de Santos de atuar mais na temporada. Como ele é reserva de João Ricardo, não descarta trocar de clube para ganhar mais minutos. Além disso, ele já trabalhou com António Oliveira no Athletico Paranaense, em 2020, e tem o aval do treinador.

Ainda não existe nenhuma proposta oficial. O Corinthians só pode regularizar novos atletas no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil. Até lá, existe a possibilidade de Matheus Donelli assumir a meta corintiana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians coloca goleiro reserva do Fortaleza como alvo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.