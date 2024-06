Casares admite conversa com Alex Sandro, mas vê negócio complicado

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, admitiu que conversou com o lateral-esquerdo Alex Sandro e admitiu interesse no jogador. O atleta, que está deixando a Juventus, da Itália, procura um novo clube e o Tricolor é um dos que sondaram o ex-Seleção Brasileira. Contudo, segundo o mandatário, as negociações são difíceis.

Em entrevista no Morumbis, onde o São Paulo apresentou um novo patrocinador, o dirigente disse que houve uma reunião, mas que ouviu que Alex Sandro pretende continuar na Europa. Assim, o presidente trata a chance do jogador chegar ao MorumBIS com pessimismo.

“O Alex Sandro é um grande jogador, nosso pessoal do futebol já teve uma conversa com ele. Se por acaso ele vier para o Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar com ele de forma objetiva. Mas está muito distante, ele está pensando na continuidade da carreira dele na Europa. Se vier, o São Paulo será ouvido. Aí entra a questão financeira: temos uma folha competitiva, vamos ter que estudar com responsabilidade”, disse Casares.

Alex Sandro resolveria dor de cabeça no São Paulo

A lateral esquerda é uma verdadeira dor de cabeça no São Paulo. Isso porque o titular, Welington, tem contrato até o final do ano e pode assinar um pré-contrato com outro clube já nesse mês de junho. Contudo, o Tricolor segue se esforçando para estender o vínculo do jogador.

Assim, Alex Sandro chegaria para assumir essa posição e ser um dos líderes do elenco, muito parecido com o que aconteceu com Rafinha, mas na outra extremidade do campo. Contudo, o Tricolor deve seguir no mercado atrás de opções para a lateral esquerda. A janela de transferência no Brasil abre apenas no dia 10 de julho.

