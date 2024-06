Thiago Silva, do Fluminense, realiza exames no CT Carlos Castilho

O zagueiro Thiago Silva começou, enfim, os trabalhos no Fluminense. Três dias depois de sua apresentação, o defensor esteve presente no CT Carlos Castilho, na manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com informações do jornalista José Ilan, Silva realizou exames fisiológicos, conversou com jogadores e funcionários, além de acompanhar parte do treino comandado pelo técnico Fernando Diniz.

Como só pode atuar quando a janela de transferências abrir, a partir de 10 de julho, Thiago Silva fará uma espécie de “mini pré-temporada” antes de sua estreia – leia mais aqui. Ele está com a forma em dia, já que vinha sendo titular do Chelsea, seu último clube antes de assinar pelo Tricolor. Foram 33 jogos como titular nos 38 em que atuou em 2023/24.

Se tudo correr bem até lá, a tendência é que o Monstro possa estrear já no próprio dia 10, em jogo contra o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogador terá tempo de sobra para, inclusive, ser adicionado às listas do Fluminense na Libertadores e na Copa do Brasil.

Thiago Silva voltou ao Fluminense após 16 anos longe. Ele saiu ao fim do Brasileirão de 2008, passando por Milan, PSG e Chelsea antes de retornar ao clube carioca.

