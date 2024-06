Através das redes sociais, em postagens nesta segunda-feira (10), o Vasco convidou seus torcedores para a terceira audiência pública referente à reforma de São Januário. O debate será no próprio estádio, nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília).

A audiência acontece entre as duas votações esperadas na Câmara Municipal antes de sanção do prefeito. Na primeira, na última quinta-feira (6), o Projeto de Lei de repasse do potencial construtivo de São Januário recebeu 100% dos votos positivos, sendo aprovado.

LEIA MAIS: Um suspenso e seis pendurados: o panorama dos cartões no Vasco

A segunda e definitiva votação, porém, ainda não tem data marcada. A tendência, no entanto, é que ela ocorra ainda no mês de junho, já que o recesso municipal terá início em 1º de julho.

As outras duas audiências já realizadas tiveram sinal positivo. A primeira foi na Barra da Tijuca, uma das zonas receptoras do potencial construtivo, enquanto a segunda ocorreu na própria Câmara dos Vereadores do RJ.

Na última sexta, aliás, Pedrinho já convidara os torcedores para comparecer ao debate.

“Aproveito para convidar todos os vascaínos na terça-feira, às 19h, no Ginásio de São Januário, para a terceira audiência pública. Um ato muito importante para a gente perto do passo final, que é a autorização do PL (Projeto de Lei) e a reforma de São Januário”, disse o presidente.

Confira o convite do presidente Pedrinho

Uma publicação compartilhada por Club de Regatas Vasco da Gama (@crvasco_br)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco convida torcedores para audiência pública em São Januário apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.