Nacional, rival do São Paulo na Libertadores, demite treinador

O Nacional, adversário do São Paulo nas oitavas de final da Libertadores, anunciou nesta segunda-feira (10) a demissão do técnico Álvaro Recoba. O Tricolor enfrenta o time de Montevidéu daqui a um pouco mais de um mês, no dia 14 de agosto, no Uruguai.

Mesmo após terminar o Torneo Apertura do Campeonato Uruguaio na segunda posição, o Nacional optou em demitir o treinador.

No entanto, no final de maio, o time perdeu por 2 a 1 para o Libertad na última rodada do Grupo H da Libertadores. Essa derrota prejudicou o objetivo do clube de conquistar, pelo ranking da Conmebol, uma vaga para o novo Mundial de Clubes da FIFA, em 2025.

Por fim, a demissão do técnico aconteceu após a derrota por 3 a 0 para o Cerro, no último domingo, na primeira rodada do Torneio Intermediário do Campeonato Uruguaio. O Nacional ainda não anunciou o substituto de Recoba.

