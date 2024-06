A Polônia venceu a Turquia por 2 a 1, em Varsóvia, no último amistoso das equipes antes de disputar a Eurocopa. A seleção anfitriã marcou com Swiderski e Zalewski, enquanto o adversário chegou anotou com Yilmaz.

Os poloneses estão no Grupo D e estreiam no domingo (16), quando enfrentam a Holanda. Em seguida, encaram a Áustria no dia 21. Por fim, terminam sua participação diante da favorita França, no dia 25.

Por outro lado, a Turquia está no Grupo F e estreia no dia 18 contra a Geórgia. A segunda partida será no dia 22 contra Portugal. Os turcos jogam com a República Tcheca no dia 26, no último jogo.

Jogando com o apoio de sua torcida, a Polônia abriu o placar logo aos 12 minutos. Em lançamento longo de Bednarek, Lewandowski aproveitou falha de Akaydin e tocou para Swiderski marcar. O atacante se lesionou no lance e acabou substituído por Piatek. O time da casa ainda perderia Lewandowki na etapa inicial, também machucado.

O gol de empate saiu somente no segundo tempo. Szczesny saiu jogando errado, os jogadores turcos aproveitaram bem, e Yildiz tocou para Yilmaz chutar no cantinho do goleiro. No fim, Zalewski marcou o segundo da Polônia, garantindo o triunfo em Varsóvia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Lewandowski sai lesionado, mas Polônia vence a Turquia apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.