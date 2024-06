Namorada de ex-Santos chama a atenção por curvas, mas nega efeitos; veja fotos

Bianca já havia chamado atenção ao postar fotos de biquíni exibindo uma cintura bem fina, gerando comentários sobre possíveis alterações no seu corpo. Em meio à polêmica, ela fez uma live recebendo uma massagem no bumbum, enfatizando ser “toda natural” e negando o uso de Photoshop ou silicone (veja fotos no fim da matéria).

Com 3,1 milhões de seguidores no Instagram, ela ganhou destaque ao ser vista ao lado do cantor canadense The Weeknd. Isso porque ela foi flagrada em 2018 em um restaurante japonês no Leblon, Rio de Janeiro, ao lado do ex-namorado da atriz e cantora Selena Gomez, e revelou ter trocado mensagens com ele pelo Instagram, se encontrando posteriormente em Nova Iorque e Los Angeles. Contudo, o romance não avançou.