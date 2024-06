Fluminense terá mudanças contra o Botafogo; saiba provável time

Com algumas novidades, o Fluminense já tem escalação provável para enfrentar o Botafogo. No treino desta segunda-feira (10) – véspera do duelo -, a equipe comandada por Fernando Diniz encerrou a preparação para o Clássico Vovô desta terça (11), no Nilton Santos, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Samuel Xavier, Manoel e Lima devem voltar ao time titular, segundo informações do “ge”. A tendência é que Felipe Melo e Alexsander deixem a escalação. Arias, convocado pela Colômbia, é desfalque certo.

Com a volta de Samuel Xavier aos titulares, Marquinhos, que atuou como lateral-direito contra o Juventude, deve voltar à ponta, ficando no lugar de Arias. Ele tem, porém, a sombra de Douglas Costa, que pode começar jogando.

Felipe Melo, por sua vez, pode não ir a campo, visto que o zagueiro não vem participando das atividades com o grupo no gramado. É provável que Manoel volte ao time titular para o seu lugar, fazendo dupla com Marlon.

Por fim, Lima volta após cumprir suspensão por três amarelos, pegando a vaga de Alexsander – titular contra o Juventude. Outro que retorna está no banco de reservas: o próprio técnico Fernando Diniz, expulso contra o São Paulo.

Provável time

Dessa forma, o time que deve ir a campo é o que segue: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Marlon e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos (Douglas Costa), Keno e Cano.

Buscando deixar a parte de baixo da tabela, o Fluminense visita o Botafogo, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos. O Flu vem com seis pontos, na 15ª posição, e pode ganhar até três posições com um possível triunfo. O rival, por sua vez, vem em terceiro, com 13 pontos.

