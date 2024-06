Gerente comemora feito expressivo do Vasco na base

As categorias de base do Vasco garantiram um grande feito nesta temporada de 2024. Afinal, conseguiu vaga na final de todas as categorias da Copa Rio no ano até o momento. E, ao site oficial do clube, o gerente executivo da base, Rodrigo Dias, comemorou o feito.

Ele falou sobre o trabalho que tem sido feito desde a sua chegada, em dezembro de 2023, ressaltando, assim, a mentalidade vencedora da base cruz-maltina.

“Essas finais e conquistas são frutos de princípios e valores que carregamos no DNA da base do Vasco. O foco da mentalidade vencedora antes de qualquer coisa é ser melhor que nós mesmos diariamente. O pensamento é no indivíduo, atletas e profissionais; evoluindo diariamente de forma incansável, buscando a excelência em tudo que fazemos”, celebrou o dirigente.

Com a vaga do Sub-16 garantida, a #BaseForte se classificou para a final da Copa Rio em todas as categorias da competição. Sub-20 – Campeão

Sub-17 – Flamengo

Sub-16 – Botafogo

Sub-15 – Fluminense#VascodaGama pic.twitter.com/NmgKqmkiJX — Vasco Base (@vascobase) June 10, 2024

O Cruz-Maltino conta com dois programas para o desenvolvimento individual dos atletas e profissionais: PDI (Programa de Desenvolvimento Individual) e PDP (Programa de Desenvolvimento de Profissionais). Rodrigo Dias fala, então, sobre a importância dos processos.

“Aliado a estes processos implementados, trazemos conosco um ambiente favorável para potencializarmos os atletas e funcionários, gerando, assim, uma atmosfera de respeito, paixão, criatividade e determinação, ingredientes indispensáveis na história da base do Vasco. O resultado de todo este trabalho nos aproxima de colocarmos cada vez mais atletas qualificados para nossa equipe profissional, nosso principal objetivo”, revelou.

Resultados do Vasco nas categorias da Copa Rio 2024

Sub-20 – Campeão

Sub-16 – Finalista (jogos por acontecer contra o Botafogo)

Sub-17 – Finalista (perdeu ida por 2 a 1 para o Flamengo)

Sub-15 – Finalista (goleou o Fluminense na ida por 4 a 1)

