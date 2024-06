Botafogo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da Data Fifa, o Campeonato Brasileiro volta para a 8ª rodada neste meio de semana. Assim, em lados opostos da tabela, Botafogo e Fluminense medem forças nesta terça-feira (11), as 20h (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso tenta assumir a liderança, enquanto o Tricolor precisa melhorar o sistema defensivo e iniciar uma sequência para se distanciar da zona de rebaixamento.

Com 13 pontos, o Alvinegro está logo atrás do líder Flamengo e do segundo colocado Bahia, que somam 14, em sete rodadas disputadas até aqui. o Tricolor, por sua vez, segue com seis na décima quinta colocação, um à frente do Corinthians, primeiro time no Z4. Além disso, tenta quebrar o jejum de quase dois anos sem vencer o rival.

Onde assistir

O Clássico Vovô terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Botafogo

O Alvinegro não deve contar com os retornos do meio-campista Eduardo e do lateral-esquerdo Marçal, que estão na fase final de recuperação. O volante Danilo Barbosa recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e está suspenso, enquanto Savarino vai disputar a Copa América pela Venezuela. Entre os desfalques, estão também Matheus Nascimento, Jeffinho e Rafael, que permanecem afastados das atividades em campo.

Como chega o Fluminense

Após cumprir suspensão diante do Juventude, Fernando Diniz volta à beira do campo no clássico e terá também o retorno do meio-campista Lima. Por outro lado, o comandante segue sem poder contar com André, que iniciou o período de transição, mas ainda não tem condições de jogo. Além disso, Felipe Melo também deve desfalcar a equipe e ser poupado por causa do gramado sintético do Nilton Santos. Jhon Arias está à serviço da seleção colombiana e, portanto, fora do clássico.

BOTAFOGO x FLUMINENSE

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 11/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Junior Santos. Técnico: Artur Jorge.

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Marlon, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos,Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.