Executivo de futebol do Santos admite procura por reforços

O Santos está em alerta. O clube da Vila Belmiro acumula três derrotas consecutivas na Série B e o G-4, que anteriormente estava seguro, agora pode virar água, caso a má fase continue dentro das quatro linhas.

Nesta segunda-feira, Alexandre Gallo, executivo de futebol do Peixe, compareceu a sala de imprensa para falar com os jornalistas e deixou claro que o time precisa de reforços. Sendo assim, a tendência é que novos atletas apareçam no elenco de Fábio Carille nas próximas semanas.

“Sabemos das nossas necessidades. Temos que nos qualificar. Nós tentamos na janela vários atletas, chegamos quase nos finalmente e não deu tempo. Muito arriscado te falar número. Temos as posições. Não quero externar para não ser cobrado lá na frente”, afirmou.

Uma das posições mais urgentes na visão da diretoria é goleiro. Com a lesão de João Paulo, a ordem é procurar um novo atleta mais experiente e dar tranquilidade ao restante do time. Além de um novo arqueiro, o Peixe quer um zagueiro e um atacante que possa atuar pelas beiradas do gramado.

Série negativa do Santos

Logo depois de abrir a competição com bons resultados, o Santos caiu de rendimento e viu a equipe ser superada pelos rivais em campo. Com as derrotas diante do América-MG, Botafogo-SP e Novorizontino, o Peixe saiu da liderança e foi para o quarto lugar, com 15 pontos.

A chance de recuperação acontece na próxima sexta-feira (14). Fora de casa, o time paulista mede forças contra o Operário-PR, em Ponta Grossa.

