Agora no Botafogo, Luiz Henrique reencontra o Fluminense

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique terá uma experiência diferente nesta terça-feira. Afinal de contas, o Moleque de Xerém enfrentará o Tricolor pela primeira vez desde a sua saída, em 2022. Isto porque o atacante agora defende o Botafogo.

Luiz Henrique atuou pelo Fluminense entre 2020 e 2022. Foram 120 jogos, com 14 gols, 14 assistências e o título carioca em 2022. Em seguida, ele foi vendido ao Betis (ESP) e, posteriormente, adquirido pelo Grupo Eagle, de John Textor, dono da SAF alvinegra.

Curiosamente, o atleta fez sua despedida em um clássico vovô, que aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2022. Na partida, o Fluminense se deu melhor e venceu o Botafogo por 1 a 0, gol do zagueiro Manoel.

Inclusive, Luiz Henrique brilhou no último clássico pelo Botafogo ao marcar o primeiro gol na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Aliás, o Alvinegro conta com retrospecto amplamente favorável sobre o rival.

O Clássico Vovô acontece, às 20h, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Neste ano, as equipes duelaram uma vez, pelo Carioca, mas o atacante, afinal, estava lesionado e não foi relacionado.

