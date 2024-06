Veja a provável escalação do Corinthians para encarar o Atlético-GO

O Corinthians volta a campo nesta terça-feira (11) e mede forças contra o Atlético-GO, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Antônio Accioly e o time de António Oliveira precisa somar pontos de qualquer forma. Atualmente, o Timão figura a 17ª colocação, com cinco pontos.

A principal novidade entre os relacionados do Alvinegro fica por conta do lateral-esquerdo Diego Torres. O jogador está de volta após se recuperar de lesão que o tirou de combate nos últimos 110 dias. Apesar do retorno, Hugo irá permanecer no time.

Enquanto o lateral está de volta, outro grande ponto na escalação é Carlos Miguel. O goleiro tem proposta da Inglaterra e negocia a sua saída do clube. Porém, a expectativa é que ele ainda permaneça como titular. Sendo assim, Matheus Donelli ficaria no banco de reservas.

Retornos no Corinthians

Ainda sobre os relacionados, o Timão conta com as voltas do goleiro Felipe Longo, o volante Breno Bidon e o atacante Wesley. Os três jogadores estavam em período de treino com a Seleção Brasileira Sub-20.

Veja a provável escalação do Corinthians: Carlos Miguel (Matheus Donelli); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto.

