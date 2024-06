Jogadores do Flamengo opinam sobre o novo Mundial de Clubes

Ainda está cedo para fazer uma projeção sobre o novo Mundial de Clubes, que vai acontecer somente entre junho e julho de 2025. Entretanto, os jogadores do Flamengo opinaram sobre a disputa que vai reunir diversos times do mundo e que tende a render polêmica sobre a questão do calendário.

O experiente zagueiro David Luiz, que tem passagem pelo Chelsea e PSG, cravou que se estiver no Flamengo será um dos ‘melhores campeonatos que já disputou na vida’.

“Acho que é uma grande oportunidade para todos do mundo, não só para os jogadores, porque todo mundo vai ter a chance de ver jogos que sempre esperaram. Com certeza vai ser um Mundial de muito sucesso. Se eu tiver oportunidade de estar no Flamengo ainda e participar desse Mundial com certeza vai ser um dos melhores campeonatos que já disputei na minha vida”, disse David Luiz à ‘Globo’.

Além dele, o atacante Pedro apontou o espetáculo da competição. Aliás, o jogador destacou que o foco do Flamengo está em 2024.

“Acho que está muito cedo ainda, a gente está vivendo cada passo de cada vez. Nosso foco está nesse ano, nas competições que temos pela frente. Mas claro que vai ser uma competição incrível, sem dúvida nenhuma tem tudo para ser um espetáculo, um show para a gente entrar e dar o nosso melhor”, destacou o atacante. Formato do Mundial de Clubes O Mundial de Clubes acontecerá nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Os times serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada que se enfrentam em turno único. Em seguida, os dois melhores se classificam para as oitavas de final. As fases finais serão definidas em jogo único e não haverá disputa de terceiro lugar. Os brasileiros Até o momento, Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os clubes brasileiros classificados para a competição. Os clubes conquistaram a vaga por terem vencido as três últimas edições de Libertadores.

