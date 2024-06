Diante do Vasco, Palmeiras tenta feito inédito neste Brasileirão

Na próxima quinta-feira (13), o Palmeiras recebe o Vasco pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Allianz Parque e a bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília). Na sétima colocação do torneio, o jogo é fundamental para que o time de Abel Ferreira não perca contato com o pelotão da frente. Com 11 pontos, a distância para o líder Flamengo está em três pontos.

Outro ponto importante para o jogo fica por conta da situação como mandante. O Alviverde ainda não venceu seus jogos em casa na atual edição do Campeonato Brasileiro. Em três jogos, foram duas derrotas e um empate.

Como se o jejum não fosse o bastante, o Palmeiras ainda não balançou a rede nos três confrontos. Contra Internacional, Flamengo e Athletico, a equipe passou em branco, o que impediu o time de apresentar uma campanha melhor. Só para exemplificar, caso o Verdão tivesse levado a melhor em dois jogos, ele seria líder isolado da competição.

Palmeiras sem Endrick

Além do momento negativo quando atua em casa, o Verdão terá o seu primeiro jogo sem o atacante Endrick. O atacante foi vendido ao Real Madrid e, antes mesmo de chegar ao novo clube, incorporou a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América.

Por outro lado, se o camisa 9 não tem como ajudar Abel Ferreira e companhia, a esperança é Dudu. O camisa 7 está de volta logo depois de recuperar uma lesão no joelho e deve fazer a sua estreia na temporada. Apesar de não iniciar o jogo, ele é a esperança para a etapa final.

