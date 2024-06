Vasco vai embolsar quantia milionária por venda de Luan, do Palmeiras

Luan deve chegar ao México no fim de semana para finalizar sua transferência. O Toluca pagará a multa rescisória do jogador, no valor de US$ 3,5 milhões (R$ 18,7 milhões). Como o Vasco manteve 40% dos direitos econômicos do jogador, o time da Colina receberá cerca de R$ 7,5 milhões. Em 2017, o clube recebeu R$ 10 milhões com a venda dele ao Verdão.

Este valor pode aumentar ainda mais. Contando o mecanismo de solidariedade, o Vasco faturar mais de R$ 8 milhões. Isto porque Luan chegou ao Cruz-Maltino com 13 anos, assim, o clube carioca teria algo em torno de 4% do valor da venda do jogador.

Luan pelo Vasco e Palmeiras