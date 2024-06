São Paulo pode assumir a liderança do Brasileirão; veja o cenário

Nesta quarta-feira (12), o São Paulo visita o Internacional pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e sonha em assumir a liderança do torneio. Até o momento, o Tricolor aparece na quarta colocação, com 13 pontos. O Flamengo, atualmente na ponta da classificação, está com 14 pontos.

Por causa do cenário, é plausível que o time do Morumbi possa fechar a rodada na liderança. Apesar de contar com essa possibilidade, o cenário não é tão simples.

Entre São Paulo e Fla, existe dois clubes: Bahia e Botafogo. Sendo assim, o time de Luis Zubeldía precisa ligar o secador neste meio de semana e torcer contra os rivais.

O primeiro que entra em campo é o Botafogo. No Nilton Santos, o Glorioso faz o clássico diante do Fluminense, o que deixa um cenário positivo para tropeços. Na pior das hipóteses, um empate seria válido para o Tricolor. Caso o Bota tropece e o São Paulo vença o Internacional, a equipe do Morumbi dorme na liderança. Ou seja, o time ficaria ligado nos jogos de quinta-feira (13), onde tem Flamengo e Bahia em campo.

O Bahia, vice-líder do torneio, tem duelo complicado diante do Fortaleza. Mesmo na Arena Fonte Nova, a tendência é que o clássico nordestino seja disputado. Enquanto isso, o Flamengo encara o Grêmio no Maracanã. Mesmo com o Tricolor Gaúcho embalado por vaga na Libertadores, o retrospecto não é tão positivo quando encara os cariocas.

