Sport vence Paysandu e encosta no G4 da Série B do Brasileiro

Sport e Paysandu se enfrentaram nesta segunda-feira (9/6), na Arena Pernambuco, pela nona rodada da Série B do Brasileiro. Mais bem postado e apoiado pela torcida, o time pernambucano venceu por 1 a 0. Fabrício Domínguez, aos 27 da etapa final, fez o gol que definiu o triunfo do Sport.

Para o Sport, o resultado acaba com a sequência de fracassos e leva o time aos 15 pontos, em quinto lugar. Tem a mesma colocação do Santos, o primeiro dentro do G4, mas saldo inferior. Mas com um detalhe: tem um jogo a menos. Já o Paysandu, que vinha de vitória na rodada passada que o tirou da zona de rebaixamento, segue com oito pontos, em 16º. Assim, é o primeiro fora da zona de degola. Como curiosidade, o alto número de amarelos (10) em um jogo que foi leal. O juiz exagerou.

Veja aqui a tabela de classificação da Série B

Leão pernambucano em cima, mas não chega ao gol

O Sport foi bem superior no primeiro tempo, impondo o seu jogo com maior posse (54%) e muito mais finalizações (11 contra 2). O time teve boa movimentação pelos flancos e chegou sempre na área. Mas o que faltou foi o gol. Alan Ruiz finalizou uma raspando, Pedro Lima desperdiçou chutando na rede por fora. Já Pedro Vilhena cabeceou na trave após cruzamento e Lucas Lima. O Paysandu assustou apenas numa cabeçada após contra-ataque pela esquerda. Dessa forma, o placar não saiu do 0 a 0 nos 45 minutos iniciais.

Enfim, o gol dos donos da casa

A etapa final teve um Paysandu menos recuado e oferecendo perigo ao Sport. Mas o time da casa construía boas jogadas com Pedro Vilhena pela esquerda. Aos 24, um passe de Zé Roberto para Pedro Vilhena quase resultou em gol. Mas, aos 27, festa para o Leão. Zé Roberto recebeu na intermediária e tocou de calcanhar para Fabrício Domínguez. Este passe ousado matou a defesa, que não chegou no atacante. Dessa forma, Fabrício Domínguez bateu com força para fazer 1 a 0. Enfim, fez seu primeiro gol com a camisa do Sport.

SPORT 1X0 PAYSANDU

9ª rodada da Série B do Brasileiro

Data: 10/6/2024

Local: Arena Pernambuco, Recife (PE)

Público: 11.707

Renda: R$ 148.620,00

SPORT: Caíque França; Pedro Lima (Vinicius Farias, 14’/2ºT), Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert (Fábio Matheus, 32’/2ºT); Felipe, Fabrício Domínguez e Lucas Lima (Chico, 32’/2ºT); Alan Ruiz, Romarinho (Pedro Vilhena, 30’/1ºT) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto, 14’/2ºT). Técnico: Mariano Soso.

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edilson Jr, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira (Gabriel Santos, 39’/2ºT), Leandro Vilela (Crystopher, 19’/2ºT) e Juninho (Robinho, Intervalo); Edinho, (Ruan Ribeiro, 30’/1ºT), Nicolas e Esli Garcia (Vinicius Leite, 19’/2ºT). Técnico: Helio dos Anjos.

Gols: Fabrício Domínguez, 27’/2ºT (1-0)

Árbitro: Andre Skettino (MG)

Auxiliares: Fernanda Nandrea Antunes (MG-Fifa) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Lucas Lima, Luciano Castán, Felipe, Fabrício Domínguez, Chico, Luciano (SPO); Juninho, Esli Garcia, Wanderson, Ruan Ribeiro (PAY)

O post Sport vence Paysandu e encosta no G4 da Série B do Brasileiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.