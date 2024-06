Veja a provável escalação do Atlético para encarar o Bragantino

O Atlético não terá o lateral-direito Mariano na partida contra o Bragantino, nesta terça-feira (11), em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogador sentiu um incômodo na coxa direita e não será relacionado. Aliás, os desfalques da equipe de Milito chegam a oito jogadores: Hulk, Rubens, Otávio e Mariano (no departamento médico); Alan Franco, Guilherme Arana e Eduardo Vargas, estão com suas seleções na preparação para a Copa América, e Paulo Vitor na preparação física, após se recuperar de lesão.

Aliás, além do problema na lateral direita, o time também terá dor de cabeça na esquerda, já que Arana está servindo à Seleção Brasileira na Copa América. Gustavo Scarpa surge como opção para ocupar o setor. Enquanto isso, no ataque, as opções são Alan Kardec, Alisson, Cadu, Isaac e Palácios.

Provável escalação do Atlético

Desse modo, o provável time para entrar em campo é o seguinte: Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Maurício Lemos (Rômulo); Battaglia, Zaracho, Alisson, Igor Gomes (Pedrinho) e Scarpa; Paulinho e Cadu (Alan Kardec).

Com 10 pontos em seis jogos, o Galo ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Bragantino está marcado para as 21h30 (de Brasília).

