Negociação com a Puma esfria, e Vasco segue na busca por novo fornecedor

O Vasco segue na busca por um novo fornecedor de material esportivo para o lugar da Kappa, que tem contrato até dezembro. A empresa, porém, vai deixar de produzir os uniformes do clube a partir do ano que vem e deixará um espaço para que a substituição aconteça. No momento, a diretoria tinha conversas adiantadas com a Puma, mas a briga entre os sócios da SAF esfriou o negócio. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a direção cruz-maltina entende que o valor pago pela atual fornecedora é baixo e vê a troca como a possibilidade de aumentar a receita. Ainda na gestão de Alexandre Campello, a Kappa renovou o contrato até o fim de 2024 e paga cerca de R$ 600 mil ao clube carioca.

Apesar de ainda ter um semestre pela frente, o Vasco já ouviu propostas de potenciais fornecedores. Afinal, a troca de um fornecedor precisa ser definida com antecedência para haver tempo hábil para a produção das peças. A projeção inicial era receber da Puma cerca de R$ 24 milhões, incluindo valores fixos, royalties e enxoval.

Por outro lado, a liminar que tirou o controle da 777 Partners sobre a SAF esfriou as conversas. Diante disso, a diretoria do clube associativo, representada pelo presidente Pedrinho, buscará ouvir outras empresas interessadas.

Por fim, cabe salientar que a SAF está em processo de readaptação com a troca no comando, que aconteceu após decisão da justiça em 15 de maio. A gestão de Pedrinho tenta atrair novos interessados, porém a empresa alemã segue no páreo para ser a próxima fornecedora do Vasco.

