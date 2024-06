Manoel reencontra o Botafogo e destaca treinos do Fluminense: ‘Muita intensidade’

O Fluminense tenta encerrar o incômodo jejum de quase dois anos sem vencer o Botafogo. Assim, a equipe mede forças com o rival nesta terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão. Manoel, que marcou o gol daquele triunfo em 2022, falou sobre a preparação do Tricolor neste período de Data Fifa.

“Primeiro, estamos muito focados. Tivemos seis dias de bons treinamentos, de muita intensidade, e estamos muito bem preparados. Sabemos que vai ser um jogo difícil, campo que já jogamos várias vezes. A equipe se preparou muito bem para esse jogo e vamos muito concentrados para esse jogo fora de casa”, disse à FluTV.

Com apenas seis pontos, os comandados de Fernando Diniz têm decepcionado neste início de competição. No momento, ocupam a 15ª colocação, com apenas um ponto à frente do Corinthians, primeiro time da zona de rebaixamento. Nesse sentido, é justamente o contrário das Copas do Brasil e Libertadores, já que está invicto e avançou às oitavas de finais em ambas.

Jejum no clássico Vovô

O último triunfo do Fluminense sobre o arquirrival aconteceu no dia 26 de junho de 2022, em jogo disputado pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Dessa forma, na época, o defensor estufou a rede e garantiu a vitória por 1 a 0. Nesta terça-feira (11), a tendência é que o jogador seja titular no lugar de Felipe Melo, que deve ser poupado em virtude do gramado sintético.

Por fim, desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com um empate e quatro vitórias seguidas do Glorioso. Os rivais mediram forças em 36 oportunidades no sistema de pontos corridos, com 12 vitórias para ambos os lados e 12 empates.

