Atacante,ex-Corinthians, é internado dias antes de sua despedida do futebol

O ex-atacante do Corinthians, Mauro Boselli, precisou de auxílio médico e causou preocupação. Isso porque, no último domingo (9/6), o argentino foi diagnosticado com uma anemia depois de sangramento no sistema digestivo. Assim, foi internado com urgência dias antes de sua partida de despedida do futebol.

O jogador, de 39 anos, iria fazer sua última partida, no próximo sábado (15), pelo León, do México. Equipe, na qual, ele teve passagem marcante, mas o jogo precisou ser adiado.

A empresa responsável por organizar o evento, a WFG, emitiu nota através das redes sociais para esclarecer a situação.

Como é de conhecimento público, Mauro Boselli está internado desde ontem, domingo, por uma síndrome anêmica grave e sintomática, secundária a sangramento digestivo. Diante dessa infeliz notícia, a partida de despedida do Matador marcada para sábado, 15 de junho, será remarcada. O trabalho está em andamento para encontrar a melhor data, com a intenção de fazê-lo até dezembro de 2024. Mauro, desejamos-lhe uma rápida recuperação!

Boselli também se manifestou por meio das redes sociais. Tanto para tranquilizar os fãs, agradecer o apoio. Assim como para comunicar que está se sentindo bem e lamentar o episódio.

Não há ninguém além de mim que me lamente mais este problema de saúde e neste momento tão importante para mim. Quero dizer que estou me sentindo melhor e fazendo uma série de exames para determinar os passos a seguir. De coração, quero agradecer a todos que já tinham adquirido seu ingresso para minha despedida. Neste momento, tudo que eu quero é me recuperar e ficar bem. Vou mantê-los informados assim que tiver novidades. Amo muito vocês e obrigado pelo apoio.

Carreira e passagem pelo Corinthians

O atacante iniciou sua trajetória no futebol pelo Boca Juniors e logo foi para a Europa, onde defendeu o Malága, da Espanha. Até que retornou ao seu país natal para atuar pelo Estudiantes entre 2008 e 2010. Na equipe da cidade de La Plata foi campeão da Libertadores sobre o Cruzeiro, em 2009. Além disso, marcou na decisão do Mundial de Clubes, quando enfrentou o Barcelona e perdeu para o time espanhol.

Boselli ainda retornou ao Velho Continente para jogar no futebol inglês e italiano. Em seguida, foi para o México em 2013, onde defendeu o León por cinco anos e se tornou uma lenda. Até que se transferiu para o Corinthians em 2019. Sua passagem pelo Timão durou até o fim do ano seguinte, quando expirava seu contrato. Ele não teve muito destaque, já que anotou somente 16 gols em 67 partidas.

O centroavante ainda defendeu o Cerro Porteño, do Paraguai. Depois voltou ao Estudiantes para sua segunda passagem, a qual durou os últimos dois anos. Por fim, comunicou que iria pendurar as chuteiras neste ano, mas aceitou fazer um jogo de despedida pelo León.

