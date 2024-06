Vini Jr iguala o maior valor de mercado que Messi e Neymar alcançaram

De acordo com levantamento realizado pelo portal alemão ‘Transfermarkt’, Vini Jr chegou a mais um feito relevante em sua carreira. Isso porque ele igualou o valor de mercado mais alto atingido por um jogador sul-americano desde que os estudos começaram a ser realizados.

O atacante do Real Madrid teria valor hoje de 180 milhões de euros (R$ 1,03 bilhão), a mesma quantia atingida somente por outras duas figuras: Neymar e Messi. Enquanto Ney teve esse patamar em 2018, ano em que já defendia as cores do Paris Saint-Germain, Lionel atingiu esse ponto um ano antes (2017), pelo Barcelona.

Na quarta posição do ranking que considera apenas sul-americanos, outro brasileiro que tem sua trajetória profissional ligada ao Barcelona figura na relação. No ano de 2018, Philippe Coutinho tinha valor de mercado, para o referido portal, de 150 milhões de euros (R$ 630,7 milhões, na época). Para fechar o Top 5, um companheiro de Real Madrid chegou ao valor de mercado de 120 milhões de euros (R$ 692 milhões), caso do meio-campista uruguaio Federico Valverde.

Superação na dificuldade

Aos 23 anos, Vinicius atingiu sua temporada com o maior número de gols desde que desembarcou em solo espanhol, no ano de 2018. São 24 gols e nove assistências em 39 partidas mesmo com o 2023/2024 marcado por lesões musculares que, ao todo, o tiraram de combate por pouco mais de dois meses. Em agosto do ano passado, o problema foi na posterior da perna direita. Três meses depois, o mesmo músculo, só que na perna esquerda e com reflexo no tendão distal.

Desse modo, Vini conseguiu o recorde em gols mesmo fazendo a temporada com menos partidas no Real desde 2019/2020. No período em questão, ele estava apenas no segundo ciclo de maior utilização entre os profissionais, já que chegou a fazer jogos em caráter de adaptação no Real Madrid Castilla.

