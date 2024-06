São Paulo rejeita propostas e aposta em dupla de joias em 2024

O São Paulo tem dois ativos que nenhum outro clube deve olhar nos próximos anos. E não se trata de nenhum titular, mas sim de duas grandes promessas formadas em Cotia. Afinal, os atacantes Willian Gomes e Henrique Carmo são dois dos maiores prospectos do clube, que já chegou a recusar ofertas da Europa para manter os jogadores no elenco.

Hoje reservas no elenco de Luis Zubeldía, os dois jogadores formados em Cotia ainda tem idade para descer para a base atuar pelo sub-20. Contudo, a diretoria do Tricolor entende que os jogadores tem tido maior evolução nos treinamentos com os mais velhos no profissional. Assim, eles se tornaram peças definitivas do plantel com apenas 18 anos.

A aposta do São Paulo é tanta nos garotos, que o clube já recusou ofertas da Europa para mantê-los no elenco. Henrique Carmo tem contrato até 31 de dezembro de 2025 e recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, após a Copinha, recusada pelo Tricolor. Já Willian Gomes teve seu nome ligado à Roma, da Itália, mas com contrato até fevereiro de 2026, ficará mais um pouco no Morumbi.

“Tivemos propostas muito semelhantes para os dois. A gente acha que precisa primeiro tê-los em campo, vê-los jogando, entender o quanto podem ter de valoração. Os meninos encantam a todos no dia a dia, têm futuro brilhante, mas estamos calmos neste momento”, disse Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, ao canal dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.

Dupla espera ganhar mais chances no São Paulo durante 2024

Apesar de serem grandes promessas, a dupla ainda não teve muitas chances no ano. William Gomes entrou em quatro jogos. Ele tem 71 minutos somados contra Água Santa, Cobresal e Fortaleza, todos com o técnico Thiago Carpini, e Águia de Marabá, já com Luis Zubeldía. Já Henrique Carmo ainda aguarda a primeira oportunidade.

Contudo, os dois mostram que podem ser soluções do clube no futuro. Henrique Carmo atua pela ponta direita, enquanto William Gomes atua pela ponta esquerda. A diretoria do São Paulo entende que pode valorizar a dupla nos próximos anos e espera que tenham mais oportunidades no Campeonato Brasileiro.

