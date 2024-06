Vem ocorrendo uma forte especulação envolvendo o lateral-esquerdo Guilherme Arana, atualmente do Atlético e da Seleção Brasileira: o PSG tem interesse na sua contratação. Vale ressaltar que o jogador tem grande identificação com o Galo e o torcedor mineiro.

O jogador, no entanto, evitou polêmicas sobre o tema e disse que está focado no Galo e na camisa verde amarela.

“Mas, sinceramente, estou bem tranquilo, estou muito feliz no Atlético, também muito feliz na Seleção, estou 100% focado aqui no meu trabalho, e deixo propostas, interesses aos meus empresários, minha família. Minha cabeça está voltada ao meu trabalho aqui”, salientou.

O ala, todavia, ressaltou que é um sonho vestir a camisa de um gigante europeu.

“Sinceramente, eu vi algumas notícias (sobre um possível interesse do PSG). Mas, até o momento, não chegou nada. Sempre foi um sonho jogar no futebol europeu, tive uma primeira passagem lá não tão boa, porém que me serviu de aprendizado para meu crescimento no futebol”, concluiu.

Arana retornou ao Brasil para o Atlético em 2020. Ele soma 196 jogos com a camisa do Galo, com 19 gols, 31 assistências. O contrato dele com o clube mineiro vai até dezembro de 2027.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Guilherme Arana no PSG? Lateral comenta negociação apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.