Lewandowski se torna desfalque para estreia da Polônia na Euro

“Estamos fazendo de tudo para que Robert possa jogar a segunda partida, contra a Áustria”, indicou o médio da seleção polonesa, Jacek Jaroszewski.

O centroavante sentiu o problema muscular logo aos 32 minutos da primeira etapa do amistoso com a Turquia. Em seguida, foi substituído por Urbanski. A propósito, o técnico Michal Probierz pode ter mais duas ausências para a estreia na Euro. Isso porque outros dois jogadores se machucaram no último compromisso.

Trata-se do zagueiro Pawel Dawidovicz, que teve uma distensão muscular, e o atacante Karol Swiderski, com uma entorse no tornozelo. A dupla ficará de fora das atividades até pelo menos a próxima sexta-feira (14).

Polônia na Euro

A seleção polaca integra o Grupo D da Euro ao lado de Holanda, França e a Áustria. Após a sua estreia no próximo domingo, enfrenta a Áustria no dia 21 de junho e a tetracampeã mundial quatro dias depois.

Por sinal, houve a possibilidade de a Polônia ficar de fora desta edição da principal torneio de seleções da Europa. Afinal, assegurou a sua vaga ao vencer o País de Gales na disputa de pênaltis já nos play-offs. A propósito, foi uma das três equipes a garantir a classificação nos play-offs ao lado da Ucrânia e da Geórgia.

Vale relembrar que a seleção polaca participou das cinco últimas edições da Eurocopa. Sua melhor campanha foi na edição de 2016 quando foi eliminada nas quartas de final para Portugal, nos pênaltis.

