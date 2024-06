Diego Costa tem lesão grave na coxa e vira desfalque no Grêmio

O Grêmio tem um desfalque de peso para a sequência da temporada. O atacante Diego Costa teve constatada lesão grau 3 na coxa esquerda, após passar por exames médicos na última segunda-feira (10). O Imortal não informou o tempo que o centroavante ficará fora de ação, mas ele já desfalque para o duelo contra o Flamengo, no Maracanã, às 20h (de Brasília) da próxima quinta (13).

Diego Costa lesionou-se no empate em 1 a 1 com o Estudiantes, no último sábado (8), em jogo válido pela Libertadores. No início do segundo tempo, o jogador recebeu passe e girou sobre a marcação. Contudo, sofreu carga e logo levou a mão na altura do músculo adutor da coxa.

As lesões musculares vêm sendo um tormento para Diego Costa. Isso porque contra o Vasco, na estreia do Grêmio no Brasileirão, ele foi substituído no intervalo por sentir um desconforto também na coxa esquerda. Dessa maneira, ele foi baixa no Tricolor por três partidas.

Quem deve assumir o lugar de Diego Costa é João Pedro Galvão. André Henrique, que poderia ser uma alternativa para o setor, recupera-se de uma lesão no tornozelo direito e também não tem condições de entrar em campo.

O Grêmio também não poderá contar diante do Flamengo com Villasanti e Soteldo, que foram convocados por Paraguai e Venezuela, respectivamente, para a disputa da Copa América. Eles serão desfalques por, no mínimo, até o fim do mês.

