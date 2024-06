Juventus chega a acordo pela contratação de Douglas Luiz, que está na Seleção

Douglas Luiz, que está com a Seleção Brasileira em Orlando, nos Estados Unidos, está perto de trocar de clube no futebol europeu. Afinal, a Juventus, da Itália, chegou a um acordo com o Aston Villa, da Inglaterra, para comprar o brasileiro. Os italianos pagarão cerca de R$ 135 milhões, além de liberar dois jogadores (Samuel Iling Jr e Weston McKennie) ao clube inglês.

Segundo a “SkySport”, Douglas, de 26 anos, vê com bons olhos da mudança para o futebol italiano. A tendência é que o jogador assine um contrato de cinco anos com a Velha Senhora, que observa o jogador há meses.

Com o provável acerto, a Juventus será o quarto clube dele na Europa. Anteriormente, vestiu as camisas do Manchester City, Girona e, claro, do Aston Villa. Ele vai para a sua oitava temporada no futebol europeu.

Momento na Seleção

Douglas Luiz, revelado pelo Vasco, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos contra México e Estados Unidos e, posteriormente, para a disputa da Copa América. Contra os mexicanos, aliás, ele começou no time titular, e deixou a partida aos 29 minutos do segundo tempo, dando lugar para Bruno Guimarães.

