Teixeira diz que não vai renovar com Cazares e prepara saída de Nonato

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, promete fazer mudanças drásticas na equipe no segundo semestre. Infeliz com o momento da equipe na temporada, o mandatário disse, em reunião no Conselho Deliberativo do clube, que não vai renovar o contrato do meio-campista Cazares. Além disso, Nonato também deve deixar o Alvinegro Praiano.

Durante a reunião, o presidente Marcelo Teixeira foi questionado sobre a condução do departamento de futebol. O mandatário explicou que deve emprestar Nonato para um clube do Japão, na próxima janela de transferências, que se abre no dia 10 de julho. Além disso, não assinará a renovação de contrato do meia Cazares, válido até o dia 31 de dezembro de 2024.

A situação do equatoriano chama a atenção. Afinal, ele chegou no começo do ano sendo um desejo antigo do Santos. Além disso, o meia seria um substituto imediato para Giuliano durante a temporada. Contudo, Cazares não conseguiu se firmar, marcou apenas um gol em 14 jogos e constantemente fica no banco de reservas. Assim, não deve ter um futuro na Vila Belmiro.

Já Nonato fez apenas oito jogos em 2024, com 249 minutos em campo. Ele foi comprado em definitivo nesta temporada, após ser emprestado pelo Ludogorets, da Bulgária, por um ano. Contudo, o jogador nunca caiu nas graças de Fábio Carille e perdeu espaço. Com contrato até o final de 2026, ele acabará sendo emprestado em julho.

Teixeira reúne conselheiros na Vila Belmiro

Os conselheiros do Peixe se reuniram em sessão ordinária na Vila Belmiro. Na pauta, a homologação de embaixadas do clube espalhadas pelo país, a apresentação do relatório contábil administrativo do 1º trimestre de 2024 e assuntos de interesse do Peixe.

