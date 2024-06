Provável titular contra o Palmeiras, Medel pode sair do Vasco

Mesmo com chances de voltar a ser titular após cinco jogos fora, o zagueiro Medel pode estar de saída do Vasco. O Boca Juniors (ARG) está avançando pela contratação do chileno.

Segundo informações desta terça-feira (11) do jornalista argentino Germán García Grova, do “TyC Sports”, o jogador tem grande relação com Juan Román Riquelme, ídolo e presidente do Boca Jrs. Dessa forma, as negociações estariam adiantadas, podendo, inclusive, serem finalizadas até o fim de semana.

Medel tem vínculo até o fim de 2024 e já pode assinar pré-contrato. Outra opção seria a rescisão amigável, já que o zagueiro tem um dos maiores vencimentos do clube. Com a janela de transferências chegando, sua saída abriria espaço considerável na folha para a contratação de reforços.

A notícia chega bem na semana que o jogador poderia voltar ao time titular do Vasco. Ele esteve ausente nas últimas cinco partidas. Apesar de relacionado para todos os duelos, não entrou em campo em nenhum dos jogos. Contra o Palmeiras, na quinta (13), a tendência é que ele comece jogando após desempenho pífio da defesa na última partida – goleada por 6 a 1 contra o Flamengo.

Assim, sua última aparição até o momento foi contra o Criciúma, em São Januário. Na ocasião, o Vasco sofreu goleada por 4 a 0, mas o defensor foi substituído no intervalo, quando o placar ainda anotava 1 a 0.

Carreira de Medel

Medel, vale a lembrança, já atuou pelo Boca Jrs. Foi entre 2010 e 2011, oriundo do Universidad Católica (CHL), clube que o revelou. Emprestado pelos chilenos, Medel fez 48 jogos e marcou sete gols pelo time argentino.

Depois, aventurou-se pela Europa, passando por Sevilla, Cardiff, Internazionale, Besiktas e Bologna antes de chegar ao Vasco. No Cruz-Maltino, teve grande ano em 2023, atuando em 20 partidas e sendo de suma importância para a permanência da equipe na Série A do Brasileirão. Em 2024, porém, sofreu críticas, chegando ao ponto de perder a vaga no time, apesar de ser o capitão.

