Nestor enaltece sucesso imediato de Zubeldía: ‘Só ele sabe o segredo’

O São Paulo mudou completamente desde a chegada de Luis Zubeldía. Após ser eliminado precocemente do Campeonato Paulista, o Tricolor conseguiu superar o baque e se colocou na disputa pelas três competições que ainda disputa no ano. Segundo Rodrigo Nestor, muito desta mudança de postura passa pela contratação do técnico argentino.

“São coisas do futebol. Acho que ele conseguiu resgatar a nossa confiança, mostrou que conhece o elenco, que gosta da gente. Ele disse que já tinha enfrentado a gente. Está com sangue nos olhos, quer mostrar trabalho a cada dia. Ele disse para a gente que é a oportunidade da vida dele. Espero que continue assim. O segredo só ele sabe mesmo, mas o trabalho vem sendo bem feito. Vamos continuar com humildade e pés no chão para melhorar ainda mais”, disse Nestor, em entrevista à “Gazeta Esportiva”.

Após a demissão de Thiago Carpini e a chegada de Zubeldía, o Tricolor disputou dez jogos, com oito vitórias e dois empates. Além disso, ainda soma um triunfo em cima do Atlético Goianiense por 3 a 0, quando Milton Cruz comandou o time interinamente.

“Só ele e a comissão dele sabem o segredo. Mas acho que o segredo está relacionado a muito trabalho. Muita disposição no dia a dia e muita clareza das ideias dele”, completou o meia.

Nestor e companhia tentam manter sequência sem derrotas

Agora, Nestor, Zubeldía e companhia tentam manter este período invicto no clube. O São Paulo volta a campo contra o Internacional, nesta quinta-feira (13), às 20h, no Heriberto Hulse, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

