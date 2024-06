Luiz Henrique, do Botafogo, comenta sobre reencontro com Fluminense: ‘Gratidão enorme’

Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (11/06), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela oitava rodada do Brasileirão. O clássico promete fortes emoções para Luiz Henrique. Afinal, o atacante alvinegro é cria da base tricolor.

Reencontro com Fluminense

Luiz Henrique atualmente defende as cores do Botafogo, mas não esconde sua gratidão pelo Fluminense. O atacante atuou em todas as categorias de Xerém, disputou 14 jogos no profissional e se transferiu ao Real Betis em 2022. O jogador atraiu interesse do Glorioso em 2024 e foi comprado por cerca de R$115 milhões.

“Eu tenho uma gratidão enorme pelo Fluminense, é o clube que me revelou para o futebol, para o mundo. Dentro do jogo eu vou fazer minha parte, que eu estou no Botafogo agora, vou jogar, fazer gol, mas eu tenho muita gratidão pelo Fluminense que me revelou para o mundo”, disse Luiz Henrique ao “ge”.

Postura do Botafogo

Em seguida, Luiz Henrique fez uma projeção do clássico. Na visão do atacante alvinegro, os jogadores tricolores têm uma saída perigosa e devem ser pressionados no campo de defesa.

“A gente sabe que eles têm a forma deles de jogar, que é bem perigosa, de sair com a bola lá atrás. Vamos estar no nosso campo, sabemos que no sintético os outros clubes têm essa dificuldade de jogar. Vamos pressionar lá em cima, tentar roubar a bola deles, porque sabemos que essa saída de bola deles é bem perigosa”, completou Luiz Henrique.

O Botafogo é o terceiro colocado do campeonato e pode chegar na liderança em caso de uma vitória. O Fluminense, por outro lado, está no 15° lugar e tenta se distanciar da zona de rebaixamento. O Glorioso vem levando vantagem no retrospecto recente do Clássico Vovô. Afinal, são quatro vitórias alvinegras nos últimos quatro jogos.

