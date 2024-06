Cruzeiro anuncia acerto com Lautaro Díaz

O Cruzeiro acertou a contratação do atacante Lautaro Díaz, do Independiente Del Valle. A Raposa confirmou o acerto com o jogador nas redes sociais. Ele se apresenta na próxima semana, quando irá fazer exames médicos e assinar contrato. É o segundo reforço confirmado pelo Cabuloso nesta terça-feira (11). Anteriormente, o clube havia anunciado Kaio Jorge.

O vínculo do Cruzeiro vai até dezembro de 2028. Os clubes não confirmaram o valor da transação, mas especula-se que a operação terá custo de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,5 milhões).

Lautaro estava no Independiente Del Valle, fez 62 jogos, com 18 gols e oito assistências. Chama atenção, aliás, sua movimentação em campo, com possibilidade de atuar pelos lados ou até mesmo centralizado.

Díaz estava no Del Valle desde a metade de 2022. Antes, ele atuou pelo Villa Dalmine, da segunda divisão da Argentina. Ele passou também por Estudiantes de Caseros, de Buenos Aires.

