Vice-presidente do Flamengo se manifesta contra a SAF e alfineta possíveis rivais na eleição

Com a proximidade da eleição no Flamengo, que acontece no fim de 2024, o vice-presidente geral e jurídico, Rodrigo Dunshee se posicionou contra a implantação de uma SAF no clube. O dirigente, por outro lado, deixou claro que é a favor da construção de um estádio próprio, visto que atualmente o Rubro-Negro negocia com a Caixa Econômica Federal pela compra de um terreno no Gasômetro.

“Sempre me posicionei de forma contrária à SAF. Ao contrário de outros que fizeram palestras a favor da SAF e jamais contra. Acho ótimo que quem era a favor esteja revendo seus conceitos. Sou a favor do estádio próprio. Os outros pré-candidatos são?”, afirmou, para a jornalista Raisa Simplicio, do Goal.

No próximo pleito, Rodrigo Dunshee pretende se candidatar à presidência do clube e ainda busca o apoio de Rodolfo Landim, atual mandatário. No entanto, o presidente ainda não divulgou para quem vai o apoio na próxima votação, que acontecerá em dezembro.

Busca pelo estádio próprio

O Flamengo segue no sonho de construir um estádio próprio, mesmo depois de vencer a licitação do Maracanã, ao lado do Fluminense. No entanto, o impasse sobre o valor do terreno do Gasômetro tem adiado os planos do clube carioca. Na reunião do último dia 27, o prefeito Eduardo Paes afirmou que poderia desapropriar o terreno caso o fundo que o detém e é administrado pela Caixa Econômica Federal não aceite vendê-lo.

Por outro lado, a CEF ainda não definiu o valor do local, algo que deveria ter acontecido até o fim de maio. Apesar disso, o presidente Rodolfo Landim e Marcos Bodin, executivo contratado pelo clube exclusivamente para tratar do estádio, têm mantido conversas diárias com os profissionais envolvidos e tentam chegar a um denominador comum.

O Rubro-Negro ainda não tem certeza sobre o terreno. Entretanto, já discute temas como naming rights, assim como a contratação de uma empresa que possa fazer um setor de visitantes. O clube também planeja toda uma logística para que não se perca tanto em capacidade como acontece no Maracanã.

