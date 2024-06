O Botafogo chega motivado e embalado no clássico diante do Fluminense. Afinal, os jogadores alvinegros estão com seis jogos de invencibilidade na temporada e competem pelas primeiras posições do Brasileirão. Além disso, os comandados de Artur Jorge estão classificados para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

LEIA MAIS: Botafogo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Fluminense

O Glorioso também aposta no retrospecto recente para sair vencedor do clássico. Afinal, nos últimos cinco confrontos diante do Fluminense, foram quatro vitórias alvinegras, um empate e nenhum triunfo tricolor.

Últimos cinco jogos entre Botafogo e Fluminense

Carioca 2024 – Flu 2 x 4 Bota

Brasileirão 2023 – Flu 0 x 2 Bota

Brasileirão 2023 – Bota 1 x 0 Flu

Carioca 2023 – Flu 0 x 1 Bota

Brasileirão 2022 – Bota 0 x 1 Flu

A última vitória do Fluminense diante do Botafogo aconteceu no Brasileirão de 2022. Com gol de Manoel no fim do segundo tempo, os tricolores venceram os alvinegros na época por 1 a 0 no Maracanã.

O clássico vale muito para as pretensões do Botafogo. Afinal, os jogadores alvinegros estão na terceira colocação do Brasileirão e podem chegar na liderança em caso de uma vitória. O Fluminense, por outro lado, está no 15° lugar do campeonato e luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

Aliás, Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (11/06), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela oitava rodada do Brasileirão. A expectativa é por casa cheia no estádio. Afinal, os setores Leste Superior e Leste Inferior já estão esgotados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo aposta no bom momento e no retrospecto recente para vencer Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.