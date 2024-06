Palmeiras treina na Academia de Futebol, e Caio Paulista projeta duelo com o Vasco

O Palmeiras segue com a preparação para o duelo contra o Vasco na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na manhã desta terça (11), o técnico Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos com conceitos específicos como transições, contra-ataques e ultrapassagens na Academia de Futebol.

Após a atividade, o lateral-esquerdo Caio Paulista falou sobre o jogo-treino realizado no último sábado (8) entre o elenco do Palmeiras. Ele fez grande jogada individual que acabou com o gol de Mayke, que garantiu a vitória por 2 a 1 do time verde-limão.

“A gente vem treinando todos os dias, evoluindo em todas as questões que o professor Abel tem passado para a gente, e eu acho que é muito importante fazer estes jogos-treino, ainda mais contra a nossa própria equipe, que é de grande qualidade e tem um nível técnico muito alto. Então, a gente vai evoluindo entre nós mesmos e, graças a Deus, pude fazer uma boa atuação. Foi bom também ter tido contato com a torcida. Eles puderam apoiar, aplaudir e agora é dar sequência a esse trabalho e conseguir fazer isso dentro dos jogos para ajudar o Palmeiras da melhor forma”, disse.

Caio Paulista elogia Data Fifa do Palmeiras

O Alviverde treinou forte durante a Data Fifa, o que foi bastante elogiado por Caio Paulista.

“É muito bom porque dá tempo de recuperar o mental. Trabalhar aqui dentro da Academia é muito bom, pois tem uma estrutura magnífica. A gente consegue realizar todos os processos e evoluir em aspectos como força e potência. No coletivo também, dá para agregar um pouco mais na parte técnica. O Abel tem passado coisas para executarmos durante os treinamentos e para que possamos aprimorar e conseguir executar dentro das partidas”, explicou.

Por fim, Caio Paulista falou sobre o embate de quinta-feira diante do Vasco.

“É uma partida que, sabemos, vai ter uma grande dificuldade. O Vasco é uma grande equipe com grandes jogadores. Mas o Palmeiras, quando entra em campo, entra sempre para ganhar e, desta vez, não vai ser diferente. Vamos entrar para buscar os três pontos e conseguir estes três pontos dentro de casa, porque vai ser muito importante para a sequência do campeonato”, encerrou.

Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, o Palmeiras precisa da vitória para encostar ainda mais nos líderes. No momento, Flamengo e Bahia estão nas duas primeiras colocações, com 14.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras treina na Academia de Futebol, e Caio Paulista projeta duelo com o Vasco apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.