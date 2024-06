Romarinho muda de clube, mas segue na Arábia Saudita

Depois de seis temporadas defendendo as cores do Al-Ittihad (Arábia Saudita), o atacante Romarinho está de clube novo. Ele segue no país do Oriente Médio, mas para atuar mais longe dos holofotes recebidos pela badalada primeira divisão local.

Isso porque Romarinho vai jogar no Neom SC, equipe que subiu recentemente da terceira para a segunda divisão local. No fim de maio, a equipe já havia anunciado outro reforço brasileiro, o técnico Péricles Chamusca.

As figuras em questão tem a responsabilidade de dar sequência a um ousado projeto tocado pela marca que gerencia o clube. Essa marca é responsavel por estruturar uma cidade de caráter futurista que fica na tríplice fronteira entre Arábia Saudita, Egito e Jordânia. A cidade em questão terá o nome de The Line.

Desde 2017, o projeto visa uma região que tenha absoluta independência tanto no caráter econômico como até mesmo com uma legislação própria. Para se ter uma ideia, levantar a metrópole que funcionaria 100% com energia renovável e não precisaria de estradas ou carros para locomoção tem orçamento previsto de US$ 1 trilhão (R$ 5,3 trilhões). A conclusão do projeto está previsto para 2030.

Com isso, atualmente, o local onde o Neom SC manda as suas partidas é a cidade de Tabuk, distante 200 quilômetros de onde está sendo erguida The Line. Em meio as obras, um estádio também será erguido com o principal objetivo de fazê-lo uma das sedes na desejada Copa do Mundo de 2034.

