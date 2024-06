Namorada de Ângelo Gabriel, ex-Santos, Bianca Anchieta, de 29 anos, postou uma foto durante um passeio de lancha em Santos, litoral de São Paulo. Aliás, nos comentários, internautas elogiaram suas curvas, enquanto outros brincaram sobre edição de fotos e seu bumbum. A influencer, então, garantiu que seria “toda natural”.

O problema é que diversas fotos da mulher apareceram nas redes sociais e entregaram grandes mudanças físicas dela ao longo dos últimos anos.

Segundo o ‘Extra’, a moça é natural de Brasília e ingressou no mundo fitness em 2011 após um acidente de carro que resultou em fratura na tíbia/fíbula. Além disso, ela passou por cirurgia, colocando uma haste de titânio e quatro parafusos na perna esquerda, ficando quatro meses em cadeira de rodas e muletas, além de realizar fisioterapia.

Além disso, ela treina cerca de três horas diárias, mantendo uma dieta balanceada. O corpo violão, contudo, passa por processos com uma cinta modeladora para obter a forma do instrumento musical. Veja fotos.

A influencer namora com Ângelo Gabriel desde o ano passado, quando ele foi vendido pelo Santos ao Chelsea por 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões). Contudo, logo em seguida, ele foi emprestado pelo clube para o Strasbourg, da França, que faz parte do mesmo grupo empresarial do time londrino. Aliás, ele foi listado na posição 75 do Golden Boy, do jornal italiano “Tuttosport”.

O post Namorada de ex-Santos diz que é ‘toda natural’, mas fotos antigas surgem; compare apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.