Marlon Freitas está de contrato renovado no Botafogo. O volante, que tinha vínculo no clube até o fim de 2025, estendeu até dezembro de 2026. O jogador alvinegro recebeu uma valorização salarial no novo acordo.

O Glorioso anunciou nas redes sociais a renovação de contrato de Marlon Freitas.

CONTRATO RENOVADO ATÉ 2026! Botafogo acerta novo vínculo com Marlon Freitas, referência do meio-campo alvinegro e um dos destaques da atual temporada. Que a nossa caminhada siga com muita energia, boas atuações e vitórias, meu pitbull! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/GgXWrnRpKM — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 11, 2024

Aliás, Marlon Freitas está no Botafogo desde janeiro de 2023. O volante tem 92 jogos disputados pelo clube, sendo 29 nesta temporada. O jogador, que atualmente é peça imprescindível no esquema de Artur Jorge, conta com dois gols e duas assistências em 2024.

LEIA MAIS: Botafogo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Evolução no Botafogo

Marlon Freitas se tornou alvo de parte da torcida depois da perda do título do Brasileirão de 2023. No entanto, ele tem ganhado sequência e protagonizado boas atuações nesta temporada. O jogador é um dos líderes do elenco alvinegro e vem atuando como titular em 2024.

Aliás, o Botafogo entra em campo nesta terça-feira (11/06), diante do Fluminense, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela oitava rodada do Brasileirão. O Glorioso está na terceira colocação do campeonato e pode chegar na liderança em caso de uma vitória no clássico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo anuncia renovação de contrato de Marlon Freitas apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.