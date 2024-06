Pedro celebra momento no Flamengo e sonha com o tetra da Libertadores: ‘seria incrível’

Artilheiro do futebol brasileiro na temporada, com 21 gols em 26 jogos, Pedro vive momento fantástico pelo Flamengo. Ele, no entanto, sabe que só coroará o ano de 2024 em caso de títulos. O atacante reverência falou, ao “Ge”, sobre a sua trajetória no Rubro-Negro até aqui, e escolheu o melhor ano, até então, com a camisa do time carioca.





“Todo mundo sabe da minha trajetória aqui. Tive muitos momentos bons e ruins também. Mas, sem dúvida, tudo serviu para eu amadurecer. Hoje eu sou muito mais maduro do que quando cheguei ao Flamengo em 2020. Está sendo um momento muito bom, mas vai ser coroado se ganhar os títulos que temos pela frente. 2022, por enquanto, fica sendo o melhor ano pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil”, disse Pedro.

“A gente espera que seja melhor do que foi aquele ano conquistando o que vier pela frente. Sabemos das dificuldades que vão ser os campeonatos, mas quem joga no Flamengo tem que ter essa visão de buscar os títulos para coroar um grande ano. Vem sendo um trabalho muito bom junto com a comissão técnica e o professor Tite. A gente vem crescendo, evoluindo a cada jogo, isso é notório”, comentou.

A busca pelo tetra da Libertadores

Campeão da Libertadores em 2022, Pedro está em busca da sua segunda taça da competição pelo Flamengo. Com grandes conquistas no radar, ele afirmou que a conquista do tetracampeonato viria para colocar ainda mais esse atual elenco na história do clube.

“Acredito que todo ano a gente tem uma motivação que é vestir a camisa do Flamengo, não existe motivação maior do que estar aqui vivenciando esse clube, essa instituição. E claro que conquistar o tetra seria incrível para todos nós, para esse grupo que vem tendo uma sequência junta. Então sem dúvida nenhuma seria algo para nos motivar e, claro, buscar isso, porque quem está no Flamengo tem que sempre buscar conquistar grandes coisas e títulos a cada ano”, explicou.

